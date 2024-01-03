صحة الحسكة تستلم أدوية وتجهيزات طبية مقدمة من الصليب الأحمر الدولي

الحسكة-سانا

استلمت مديرية صحة الحسكة اليوم كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبين مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن الأدوية والمستلزمات تضمنت 200 كيلو غرام من المضادات الحيوية للعيون ومسكنات وخافضات حرارة وفيتامينات ومعقمات طبية، إضافة إلى 5 أجهزة لمعالجة مرضى اللاشمانيا بالآزوت السائل.

وأضاف: سيتم توزيع أجهزة معالجة مرضى اللاشمانيا إلى مراكز المعالجة في المحافظة، منوهاً بأهمية المواد المقدمة في دعم رصيد المديرية من الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، حيث سيتم تزويد المراكز وفق الحاجة.

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