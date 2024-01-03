فصائل المقاومة الفلسطينية بدمشق تحيي ذكرى استشهاد سليماني

دمشق-سانا

إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم مهرجاناً خطابياً بعنوان “الوفاء”، على مسرح مدينة الشباب في دمشق.

واعتبر الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الدكتور طلال ناجي في كلمة له، أن ثبات محور المقاومة في كفاحه ضد الإرهابيين والصهاينة يؤكد استمرار نهج الشهيد سليماني وفكره النضالي حتى تحرير فلسطين والأراضي المحتلة، لافتاً إلى أن محور المقاومة يحقق الانتصارات ويرسخ الإنجازات ويفشل مخططات العدو الصهيوني، ومستمر بذلك مهما بلغت التضحيات حنى إنهاء الاحتلال.

واستذكر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق حسين أكبري مناقب وصفات وقيم الشهيد سليماني ودوره في المقاومة بالمنطقة واصفاً إياه بالشخصية الاستراتيجية، ومعتبراً أن استشهاده وكل من ارتقوا في مواجهة الكيان الصهيوني وحلفائه جعل من فلسطين القضية الأساسية لكل العالم الإسلامي والأحرار في العالم.

وأشار أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان إلى أن الشهيد سليماني سيبقى ذاكرة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، ولن تزول بصماته التي طبعها خلال مسيرة عمله على كل أركان العمل المقاوم.

حضر المهرجان عدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، ومن ضباط جيش التحرير الفلسطيني، والأحزاب الوطنية الفلسطينية والسورية، وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية.

علي عجيب

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency