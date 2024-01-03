بمناسبة عيد الشجرة الـ 72… حملتا تشجير في القنيطرة وإدلب

إدلب والقنيطرة-سانا

نفذت في محافظتي القنيطرة وإدلب اليوم حملتا تشجير في موقعي الغيضة بقرية نبع الفوار وبلدة التح وذلك بمناسبة عيد الشجرة الـ 72 تحت شعار غاباتنا أمانة فلنحافظ عليها.

وأشار محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران إلى أهمية حملات التشجير وتأثيرها الإيجابي في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، داعياً إلى الاهتمام بالمواقع الحراجية والأشجار ورعايتها وزيادة المناطق الحراجية الطبيعية والاصطناعية وحمايتها من الاحتطاب الجائر وضرورة التعاون مع المجتمع الأهلي من أجل الحفاظ على الثروة النباتية.

ولفت مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تمت زراعة 1000 غرسة حراجية في موقع الغيضة بقرية نبع الفوار على مساحة 4917 دونماً للمساهمة في الحفاظ على المساحات الخضراء.

وفي إدلب بين مدير الزراعة المهندس يوسف قاسم بتصريح لمراسل سانا أن حملة التشجير تشمل زراعة 15 هكتاراً من مساحة المواقع الحراجية وعلى جانبي الطرق، منها 5 هكتارات كترقيع وتعويض الحراج المتضررة من الحرائق والتعديات والباقي لرفع الكثافة الحراجية، موضحاً أن الغراس التي تجري زراعتها هي من صنفي الصنوبر الثمري والخرنوب.

ولفت قاسم إلى أن حملة التشجير التي بدأت اليوم بزراعة 1500 هكتار في بلدة التح تستمر خلال الأيام المقبلة، وذلك على جانبي الاتوستراد الدولي دمشق حلب في مجال الأراضي الواقعة في ريف إدلب، وذلك بمشاركة فروع اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية ومنظمة طلائع البعث.

عبدالله الشيخ وغسان علي

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