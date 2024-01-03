نحو 94 بالمئة نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح البعل بحمص

حمص-سانا

ارتفعت نسبة المساحات المزروعة بالقمح في مختلف مناطق حمص جراء الهطولات المطرية الأخيرة، ووصلت نسبة تنفيذ الخطة إلى نحو 94 بالمئة في القمح البعل، وبمساحة تجاوزت 19 ألف هكتار.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس عزام دربولي لمراسل سانا أنه تمت زراعة أكثر من 15 ألف هكتار بالقمح المروي، وبنسبة تنفيذ بلغت 92 بالمئة، كما تمت زراعة 608 هكتارات بالشعير المروي، وبنسبة تنفيذ بلغت 95 بالمئة، بينما بلغت المساحات المزروعة بالشعير البعل 35 ألف هكتار، وبنسبة تنفيذ بلغت 84 بالمئة.

وأضاف دربولي: إنه تمت زراعة 251 هكتاراً بالبازلاء الحب المروية، و487 هكتاراً بالبيقية الرعوية المروية والبعلية و3128 هكتاراً بالجلبانة و890 هكتاراً بالفول الحب المروي والبعل، مشيراً إلى أن زراعة المحاصيل الشتوية ما زالت مستمرة، ويتم حصر المساحات المزروعة عن طريق اللجان المختصة.

عبد الحميد جنيدي

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