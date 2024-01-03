نقل الرقة: إجراء الفحص الفني لـ 80 مركبة مسجلة بالريف المحرر

الرقة-سانا

قامت مديرية النقل في الرقة بإجراء الفحص الفني لـ 80 مركبة من المركبات المسجلة في ريف المحافظة المحرر، وذلك في معبر شنان.

ولفت مدير النقل بالرقة المهندس خلف الحمود في تصريح لمراسل سانا إلى أن هذا الفحص هو الأول للعام الحالي، مؤكداً أن المديرية تستمر بإجراء الفحص الفني للمركبات ضمن الريف المحرر، بهدف تخفيف العبء المادي والجهد عن المواطنين والتنقل إلى مدينة حماة، حيث المقر المؤقت للمديرية.

ووفق الحمود بلغ عدد المركبات التي أجري لها الفحص الفني العام الماضي 4 آلاف مركبة، حيث تمت عمليات الفحص في السبخة ومعدان والبوحمد ومعبر شنان ودبسي عفنان، مشيراً إلى أن الرسوم المستوفاة للخدمات التي قدمتها المديرية خلال العام الماضي بلغت أكثر من مليار و200 مليون ليرة سورية، فيما تجاوزت المعاملات التي تم إنجازها خلال الفترة نفسها 33138 معاملة.

محمد الفرج

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