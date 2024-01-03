إعادة تأهيل بئرين لمياه الشرب بريف درعا

درعا-سانا

أنهت مؤسسة مياه درعا أعمال صيانة وتأهيل بئرين لمياه الشرب في بلدة معربة ومحطة العجمي بريف درعا ووضعهما بالخدمة.

وبين رئيس مجلس بلدة معربة خالد الكردي بالريف الشرقي في تصريح لسانا أنه تم الانتهاء من الإصلاحات على بئر البلدة الشرقي بالتعاون بين المؤسسة والمجتمع المحلي في البلدة بعد توقف دام لأكثر من شهر، موضحاً أنه تم إصلاح محرك الغاطسة المتعطل وإجراء صيانة كاملة للوحات الآبار الكهربائية نتيجة خروج البعض منها عن الخدمة.

وفي سياق متصل أوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور أحمد مسالمة أنه تمت إعادة تشغيل بئر محطة العجمي بالريف الغربي في درعا بالتعاون مع الشركة العامة لكهرباء درعا، مشيراً إلى أنه تم تقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتشغيل البئر ووضعه بالخدمة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

رضوان الراضي

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