(BYD) الصينية تتفوق على تيسلا الأمريكية في عدد السيارات الكهربائية

نيويورك-سانا

أظهرت بيانات تجارية أن شركة “BYD” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية تفوقت على منافستها الأمريكية تيسلا إثر تسليمها عدداً أكبر من السيارات في الربع الأخير من عام 2023 في جميع أنحاء العالم، وسط توقعات بحفاظها على مركز الصدارة بفضل دعم قوي من السلطات الصينية يعزز السوق المحلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير مؤسسة غلوبال داتا نيل سوندرز قوله: إن “BYD” تتمتع بميزة هيكلية تتمثل في أن جزءاً كبيراً من توسعها يستفيد من الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية لصناعة وتسويق السيارات الكهربائية.

وأشار سوندرز إلى أن تيسلا تظل لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية، لكنها رغم ذلك تقف أمام منافسة شرسة من السوق الصينية العام الحالي.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت أمس أنها سلمت 484 ألفاً و507 سيارات كهربائية في الربع الأخير من 2023، ما يضعها لأول مرة في المركز الثاني خلف “BYD”.

يذكر أن “BYD” تعد من أبرز العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين، والتي توقفت عن إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق عام 2022 للتركيز على الطرازات الهجينة والكهربائية.

وسلمت المنافسة الصينية 526 ألفاً و409 سيارات كهربائية بين تشرين الأول وكانون الأول من العام الفائت “وفق بيانات رسمية نشرتها المجموعة الصينية”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency