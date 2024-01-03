معلمة رياض أطفال تصدر برنامجاً متخصصاً في تعليم المصفوفات الرياضية لهم

السويداء-سانا

تنمية المهارات العقلية للأطفال من عمر ستة سنوات وما فوق في مجال علوم الحساب الذهني والرياضيات الهدف الأساسي من الإصدار الجديد لمعلمة رياض الأطفال لميس حاتم، والذي حمل عنوان برنامج “المصفوفات الذكية” أو ما يسمى بالمربع السحري.

ويتألف البرنامج الحاصل على الملكية الفكرية من وزارة الثقافة، كما بينت حاتم خلال حديثها لمراسل سانا من ثلاثة كتب لثلاثة مستويات وكتاب محلول، ويستهدف إضافة للأطفال المدربين والمعلمين المهتمين بتنمية المهارات والقدرات العقلية للأطفال، وطلاب الجامعات والمعاهد الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال.

وأوضحت حاتم وهي ابنة محافظة السويداء أن فكرة هذا النمط من البرنامج الذي استغرق العمل بإنجازه مدة ثلاث سنوات جاءت انطلاقاً من أهمية كسر الحاجز بين الطلاب ومادة الرياضيات، حيث يعتمد البرنامج على متعة اللعب مع الأرقام ويعمل على رفع مستوى التفكير عند الطفل وزيادة التركيز لديه من خلال استخدام الأرقام وفق مسارات محددة وترتيب معين ضمن مدى يحدده الطفل ليحقق مجموعاً ثابتاً في كل سطر وعمود وقطر في المربع وكتل معينة في المربعات الكبيرة.

والجديد في هذا البرنامج وفق حاتم إيجاد طرق بسيطة وقواعد سلسة تسهل عملية الحل للمتلقي، وخاصة في المربعات زوجية الرتبة، مبينة أن عرض المعلومات فيه متدرج عبر المستويات الثلاثة كما جرى إتباع أسلوب جديد فيه لتعليم آلية التفكير المعاكس عند المتلقي وتعلم العمليات الحسابية بشكل متسلسل واستخدامه لتكريس جداول الضرب وتعليم القسمة وتحفيز الخيال وتعليم مهارة حل المشكلات والتفكير المنطقي والتحليل الرياضي.

وبينت حاتم أن هذا البرنامج حصل مع برنامج سابق بعنوان “براعم القمر” أصدرته خلال الفترة الماضية كسلسلة منهاج للفئات العمرية الصغيرة تتألف من سبعة عشر كتاباً على وسام الإبداع خلال المؤتمر العلمي الدولي الخامس للإبداع والابتكار في العراق الذي أقيم الشهر الماضي.

يذكر أن لميس حاتم نالت قبل ثلاثة أعوام وسام صانعات التغيير العالمي الذي يمنح للسيدات اللواتي يسهمن في تقديم مبادرات ومشروعات تحدث فرقاً إيجابياً في مجتمعاتهم، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة الوسام العالمي لصانعات التغيير 2021 التي تنظمها مؤسسة صناع التغيير ومقرها الأردن حيث تقدم لهذه المسابقة 200 سيدة من الدول العربية.

عمر الطويل

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