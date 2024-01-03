إضراب شامل في الضفة الغربية تنديداً باغتيال الاحتلال لـ العاروري

القدس المحتلة-سانا

عم الإضراب الشامل الضفة الغربية اليوم تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس صالح العاروري وبجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة وفا أن الإضراب الذي دعت له حركة فتح والقوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة، وأغلقت الجامعات والبنوك والمحلات التجارية.

وكان العاروري استشهد مع 6 من رفاقه أمس إثر اعتداء صهيوني غادر استهدف مكتباً لحركة حماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأكدت حركة حماس أن اغتيال الاحتلال للعاروري ورفاقه على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي مكتمل الأركان، وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه، مشددة على أن الاحتلال الصهيوني النازي لن يفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني الذي سيكمل المسيرة دفاعاً عن وجوده وأرضه ومقدساته حتى التحرير.

بدورها أوضحت حركة فتح أن هذه العملية المدانة تعبر عن عقلية الاحتلال المجرم التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقيادات العمل الوطني، مشيرة إلى أنه لا حدود لجرائم الاحتلال التي تهدد المنطقة والأمن والسلم العالميين.

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