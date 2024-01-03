إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نور شمس في طولكرم وسط تحليق الطيران المسير الذي استهدف أحد أحياء المخيم بصاروخ، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، كما قامت باعتقال 7 شبان.

وفرضت قوات الاحتلال حظر تجوال في المخيم، واقتحمت مدرستين فيه بعد تفجير أبوابهما وحولتهما إلى مواقع عسكرية، فيما قامت جرافات الاحتلال بتجريف طرقات عدة، وخاصة في حيي البلاونة والمدارس، ودمرت البنية التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة طولكرم، وحاصرت مستشفيي الشهيد ثابت ثابت والإسراء التخصصي.

واعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً خلال اقتحامها عدة أحياء في قلقيلية، وبلدات قراوة بني حسان في سلفيت، وتفوح والشيوخ ودورا ومخيم العروب في الخليل.

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