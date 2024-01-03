الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مقرات الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة

جنيف-سانا

أدان المدير العام لمنظمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى تابعاً له في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك “أمر غير مقبول”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تيدروس قوله في منشور على منصّة (إكس): إنني “أشجب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”، مضيفاً: إن “النظام الصحّي في غزّة منهار أساساً، والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح” وشدّد تيدروس على أنّه بموجب القانون الإنساني الدولي يجب حماية المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الصحة، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار واتّخاذ إجراءات عاجلة لإيصال الغذاء والإمدادات الطبية والمياه إلى المدنيين في غزة.

وحسب إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى عن استشهاد خمسة نازحين، من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره الأسبوع وإصابة ثلاثة آخرين، لافتاً إلى أن قصفاً إسرائيلياً استهدف أمس لمرتين متتاليتين مقرّه في خان يونس جنوب قطاع غزة ومستشفى الأمل المجاور له والذي يؤوي حالياً نحو 14 ألف نازح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency