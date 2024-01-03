عشرات الشهداء والجرحى جراء مجازر الاحتلال المتصاعدة على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جلهم أطفال ونساء جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الـ 88 .

وذكرت وكالة وفا أن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وشمال مخيم النصيرات ووسطه بالتزامن مع قصف طيران الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيمات البريج والنصيرات ودير البلح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما ألقى طيران الاحتلال قنابل فسفورية حارقة على محيط مديرية تعليم الوسطى ومدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات وقصف مدرسة لولوة عبد الوهاب القطامي الأساسية للبنين قرب دوار أنصار في مدينة غزة التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن ارتقاء 16 شهيدا وإصابة آخرين.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 88 إلى 22185 شهيداً و57035 جريحاً.

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