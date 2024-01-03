المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة وتكبدها خسائر فادحة

القدس المحتلة-سانا

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وقضت على خمسة من جنوده شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وقالت المقاومة في بيان: إن “مقاتليها تمكنوا من القضاء على خمسة جنود للعدو الصهيوني من مسافة صفر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوهم بين قتيل ومصاب”.

وأضافت المقاومة: إن “مقاتليها استهدفوا بقذائف الياسين 105 وقذائف الهاون والـ آر بي جي تحشيدات الاحتلال و4 دبابات شمال شرق خان يونس جنوب القطاع ومخيم البريج وسطه وحققوا إصابات مباشرة//.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية مستوطنة “سديروت” بوابل من الصواريخ رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 88 إلى 22185 شهيداً و 57035 جريحاً.

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