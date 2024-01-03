حزب الله: جريمة اغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبداً من ‏دون رد وعقاب

بيروت-سانا

أكد حزب الله أن جريمة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس صالح العاروري ورفاقه لن تمر أبداً من ‏دون رد وعقاب.

واعتبر الحزب في بيان له اليوم جريمة الاغتيال في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته بما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات، وتطوراً خطيراً في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة.

وشدد الحزب على أن هذه الجريمة النكراء لن تزيد محور المقاومة في المنطقة إلا إيماناً بقضيتهم العادلة والتزاماً ‏وتصميماً على مواصلة طريقه حتى تحقيق النصر والتحرير.

وأوضح الحزب أن جريمة اليوم ‏هي استكمال لسلسة جرائم اغتيالات في ساحة عمل أخرى ‏وجبهات ‏جديدة من جبهات القتال والإسناد، لافتاً إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي عجز بعد تسعين يوماً من الإجرام والقتل والدمار عن إخضاع ‏غزة وخان يونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية الأبية يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية لكل ‏من عمل أو خطط أو نفذ أو ساند عملية ‏طوفان الأقصى وساهم في الدفاع عن شعب فلسطين ‏المظلوم.

وقال الحزب: “‏مقاومتنا على ‏عهدها ثابتةٌ أبيةٌ وفيةٌ لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والاستعداد”.

وكانت مسيرة تابعة للعدو الاسرائيلي استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية بالضاحية الجنوبية في بيروت، ما أوقع 6 شهداء بينهم العاروري، وأدى إلى إصابة 11 آخرين جراء الاعتداء.

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