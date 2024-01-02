الأونروا: مراكزنا تؤوي 4 أضعاف طاقتها من النازحين في غزة

القدس المحتلة-سانا

أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن عدد النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز الايواء التابعة لها في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة هرباً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق سكنهم بلغ أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وبينت الأونروا في بيان أن “متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا التي تقع في مناطق الوسط والجنوب أكثر من 12 ألف نازح وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية”.

وقالت: إن “إجمالي أعداد النازحين الذين يلتجئون في 155 منشأة تابعة لها بلغ نحو 1.4 مليون نازح”، مشيرة إلى أن “نحو 400 ألف شخص آخرين يعيشون بالقرب من هذه الملاجئ ويحصلون على الخدمات التي تقدمها الأونروا”.

وأشارت الأونروا إلى “تعرض نحو 60 منشأة تابعة لها لإصابات مباشرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي و68 منشأة أخرى لأضرار جانبية”.

ولفتت إلى أن “التقديرات الأولية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 314 نازحاً كانوا يلتجؤون في مراكزها إضافة إلى إصابة 1129 آخرين”.

ومع تواصل القصف (الإسرائيلي) العنيف على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي اضطر نحو 1.9 مليون شخص من أصل 2.3 مليون فلسطيني يسكنون القطاع إلى ترك منازلهم وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي.

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