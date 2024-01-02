الرئيس الكوبي يدعو دول العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية في غزة

هافانا-سانا

دعا الرئيس الكوبي “ميغيل دياز كانيل” اليوم دول العالم إلى اتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة.

وقال كانيل: “من الضروري أن يتخذ العالم إجراءات ضد الإبادة الجماعية، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ونشر الرئيس الكوبي صوراً للمدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع عبر حسابه على منصة إكس.

وكان الرئيس الكوبي شدد في وقت سابق على أن الهمجية التي تمارسها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني يجب أن تنتهي.

وخرج آلاف الكوبيين يتقدمهم الرئيس كانيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي في مسيرة تضامنية حاشدة مع فلسطين منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

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