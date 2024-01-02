مصرع خمسة أشخاص في حادث تصادم طائرة ركاب بطائرة لخفر السواحل في اليابان

طوكيو-سانا

لقي خمسة أشخاص من أفراد طاقم طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني مصرعهم، إثر اصطدامها بطائرة ركاب بمطار هانيدا في العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه) أن “الرحلة رقم 516 على متن طائرة من طراز (إيرباص اي 350) تابعة للخطوط الجوية اليابانية غادرت مطار نيو شيتوس في محافظة هوكايدو اصطدمت بطائرة تابعة لخفر سواحل اليابان بعد هبوطها في مطار هانيدا في طوكيو، ما أسفر عن مصرع خمسة من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة، فيما أصيب كابتن الطائرة الذي تمكن من النجاة إصابات خطرة”.

وأضافت: إن “جميع ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية البالغ عددهم 367 راكبا وطاقمها المكون من 12 فرداً تم إجلاؤهم من الطائرة بينما كانت تحترق بعد اصطدامها دون حدوث إصابات تهدد الحياة”.

بدوره أكد المتحدث باسم خفر السواحل يوشينوري ياناجيما وقوع حادث اصطدام بين الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية والرحلة رقم (ام ايه 722) على طائرة من طراز (بومباردييه داش8) واشتعال النيران في الطائرتين، موضحاً أن الطائرة التابعة لخفر السواحل كانت تسير على المدرج لتنقل مواد إغاثة للمناطق المتضررة من الزلازل في محافظة نييغاتا بعد أن ضربت سلسلة من الزلازل وسط اليابان أمس، وأسفرت عن مقتل 48 شخصاً.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية خروج نيران كثيفة من جانب الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية أثناء سيرها على المدرج واندلاع النيران في المنطقة المحيطة بجناح الطائرة، كما أظهرت النيران وهي تبتلع الطائرة بعد ساعة من وقوع الحادث، فيما أغلق مطار هانيدا جميع المدارج بسبب تحطم الطائرة وفقاً لوزارة النقل.

وباشرت السلطات المحلية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وتمت الإشارة في وقت سابق إلى أن خمسة من أفراد طاقم طائرة خفر السواحل الستة كانوا في عداد المفقودين، بينما تمكن السادس من الفرار عقب حادث الاصطدام.

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