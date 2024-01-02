حزب إيطالي: الإيطاليون يعارضون إرسال الأسلحة لأوكرانيا

روما-سانا

أكد حزب (حركة خمس نجوم) الإيطالي أن الإيطاليين يرفضون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن الحركة سابرينا بينييدولي: إن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إبسوس) ونشرته اليوم صحيفة (كورييري ديلا سيرا) يوضح بيانات لا تترك أي مجال للشك، ويدعو رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى مراجعة أفكارها بشأن إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف.

وأوضحت أن 46 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعارضون الاستمرار في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بينما يؤيد ذلك 29 بالمئة فقط وهو رقم أقل بكثير من 35 بالمئة بناء على استطلاع تم قبل ستة أشهر، في حين أبدى 71 بالمئة قلقهم بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأعربت بينييدولي التي أعلنت في أكثر من مناسبة عن معارضتها للمساعدات العسكرية لأنها تطيل أمد الحرب عن أملها بأن “تستمع الحكومة الإيطالية والحكومات الأوروبية بشكل أكبر إلى المواطنين وبدرجة أقل إلى جماعات الضغط التي تنتج وتبيع الأسلحة”.

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