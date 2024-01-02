أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف جريح ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 88 ‏إلى 22185 شهيداً، و57035 جريحاً.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم أن الاحتلال صعّد عدوانه بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، حيث ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 15 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء، و338 جريحاً، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 22185 والجرحى إلى 57035.

من جانبها ذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال شن غارات، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين إضافة لتدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.

ففي وسط قطاع غزة قصف الاحتلال عدة منازل بمنطقة الحكر وسط دير البلح وفي مخيم النصيرات ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، كما شن طيرانه غارات على مدخل مخيم البريج، فيما شهدت منطقة جحر الديك غارة أخرى، في وقت قصفت مدفعيته عمارة قنديل شمال المغازي وبرج 2 من أبراج عين جالوت وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشمالية والشرقية من مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال قصف الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة بينهم رضيع وإصابة آخرين، فيما شن غارة أخرى شرق مدينة رفح.

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