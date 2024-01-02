SCS-NET

السورية للاتصالات تحدد مؤقتاً مراكز معينة لتسديد الفواتير نقداً

2024-01-02

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن لمشتركي خدماتها ولفترة مؤقتة تسديد فواتيرهم ومستحقاتهم المالية عن شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين نقداً في عدد محدد من مراكز خدمة المشتركين للسورية للاتصالات ضمن المحافظات، ولفترة مؤقتة.

وأوضحت السورية للاتصالات في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن المراكز المحددة هي (النصر) في دمشق وريفها، و(طرطوس1) في طرطوس، و(السويداءالأول) في السويداء، و(البعث) في القنيطرة، و(درعا المحطة) في درعا، و(القوتلي) في كل من حمص وحماة، و(الجميلية) في حلب، و(الحسكة الأول والقامشلي) في الحسكة، و(خان شيخون) في إدلب، و(دير الزور الثاني) في دير الزور.

ولفتت السورية للاتصالات إلى أن إمكانية التسديد في المراكز المذكورة خلال أيام الدوام الرسمي، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

وكانت السورية للاتصالات أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنه بدءاً من تاريخ اليوم سيتم تسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر أقنية الدفع الإلكتروني، وإيقاف التسديد بالطريقة التقليدية (نقداً) من خلال مراكز خدمة المشتركين للسورية للاتصالات.

نور يوسف

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السورية للاتصالات تدعو مشتركيها الملغاة خدماتهم إلى مراجعة مراكزها الهاتفية

دمشق-سانا دعت الشركة السورية للاتصالات مشتركي خدماتها ممن ألغيت خدماتهم الهاتفية بسبب تأخرهم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved