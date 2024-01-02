أكثر من 3.7 ملايين طالب وطالبة يقدمون غداً امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمشق-سانا

يتوجه غداً 3704890 طالباً وطالبة في المحافظات كافة، لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية والخاصة والمستولى عليها وبمختلف المراحل الدراسية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن ما يقارب 150 ألف طالب وطالبة يستعدون لتقديم الامتحان الموحد المؤتمت في جميع فروع الشهادة الثانوية الذي حددته الوزارة خلال الفصل الدراسي الأول.

وبين فاتي أن الامتحان الموحد المؤتمت يتضمن مادتي الرياضيات للفرع العلمي والفلسفة للفرع الأدبي يوم الأحد الـ 7 من كانون الثاني ومادة اللغة العربية للفروع العلمي والأدبي والشرعي والمهني يوم الاثنين الـ 8 من كانون الثاني، مشيراً إلى أن الوزارة ومديريات التربية أنهت جميع التحضيرات اللازمة للامتحان المتعلقة بالتنظيم وتأمين أوراق الإجابة وتوزيعها، كما تم التأكيد على توفير الجو الامتحاني الملائم للطلاب.

رحاب علي

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