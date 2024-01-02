الدفاعات الروسية تحبط هجوماً لنظام كييف بالصواريخ فوق (بيلغورود)

موسكو-سانا

أحبطت الدفاعات الروسية اليوم هجوماً معادياً لنظام كييف، وتمكنت من إسقاط 5 صواريخ فوق مقاطعة بيلغورود.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان لوزارة الدفاع قولها: إن منظومات دفاعاتها الجوية أسقطت 5 صواريخ أوكرانية من طراز “أولخا” فوق مقاطعة بيلغورود.

من جهته أفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، في منشور له عبر قناته على تلغرام بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، أسقطت 4 أهداف جوية فوق بيلغورود.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن قواتها تمكنت على اتجاه سفاتوفسكي من تدمير فصيلة من دبابات “ليوبارد 2” التي استلمتها أوكرانيا من الغرب.

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