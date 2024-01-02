المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في الحسكة ورميلان والمالكية وأربيل

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي الشدادي ورميلان في الحسكة وريفها.

وأكدت المقاومة في بيانات منفصلة اليوم أنه استمرارا بنهج مقاومة الاحتلال الأمريكي، ورداً على مجازر المحتل الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين وقطاع غزة استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي ورميلان والمالكية بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان مماثل قالت المقاومة العراقية: إنها استهدفت القوات الأمريكية الموجودة قرب مطار أربيل الدولي شمال العراق بالطيران المسير.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم قاعدة القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور بواسطة الطيران المسير.

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