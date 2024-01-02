المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة “زرعيت” عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المناسبة، وإيقاعهم بين قتلى ومصابين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن المقاومة قولها في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة اليوم تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس موقعين للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محققة إصابات مباشرة.

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