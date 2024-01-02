الدفاع الروسية تدمر فصيلة دبابات من طراز ليوبارد 2 للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت على اتجاه سفاتوفسكي من تدمير فصيلة من دبابات ليوبارد 2 التي استلمتها أوكرانيا من الغرب.

ونقلت روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: إنه “في منطقة قرية تيرني، اكتشف الاستطلاع وجود مجموعة من القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ هجوم على مواقع القوات الروسية، بمشاركة فصيلة من دبابات ليوبارد 2، وتصدى العسكريون الروس للقوة الأوكرانية المهاجمة مع استخدام ذخيرة عالية الدقة، ودمروا فصيلة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية”.

تجدر الإشارة إلى أن دبابات ليوبارد2 يتم توريدها إلى نظام كييف من قبل ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكذلك كندا.

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