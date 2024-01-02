SCS-NET

تنفيذ كامل الخطة الزراعية لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي في درعا

2024-01-02

درعا-سانا

نفذ فلاحو درعا كامل خطة مديرية الزراعة المقررة لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي، وذلك وفقاً لرئيس دائرة الانتاج النباتي في المديرية المهندس وائل الأحمد.

وأوضح الأحمد لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 10030 هكتاراً بالقمح المروي، و86558 هكتاراً بالقمح البعل، و39277 هكتاراً بالشعير وهي كامل الخطة للموسم الزراعي الحالي.

وأشار الأحمد إلى أن المديرية قدمت للفلاحين الخدمات اللازمة، ولا سيما مادة المازوت الزراعي بسعر ألفي ليرة سورية لليتر الواحد، ما أسهم في تسريع عملية الزراعة.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تحديد خطة زراعة القمح والشعير في الحسكة بمساحة تزيد على 870 ألف هكتار

الحسكة-سانا بلغت المساحة التي تم إقرارها عبر الخطة الزراعية الفرعية في محافظة الحسكة لزراعة حصولي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved