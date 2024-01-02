تنفيذ كامل الخطة الزراعية لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي في درعا

درعا-سانا

نفذ فلاحو درعا كامل خطة مديرية الزراعة المقررة لمحصولي القمح والشعير للموسم الحالي، وذلك وفقاً لرئيس دائرة الانتاج النباتي في المديرية المهندس وائل الأحمد.

وأوضح الأحمد لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 10030 هكتاراً بالقمح المروي، و86558 هكتاراً بالقمح البعل، و39277 هكتاراً بالشعير وهي كامل الخطة للموسم الزراعي الحالي.

وأشار الأحمد إلى أن المديرية قدمت للفلاحين الخدمات اللازمة، ولا سيما مادة المازوت الزراعي بسعر ألفي ليرة سورية لليتر الواحد، ما أسهم في تسريع عملية الزراعة.

قاسم المقداد

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