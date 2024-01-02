إيران ترسل مذكرة ثانية إلى الولايات المتحدة بشأن التحكيم في اغتيال سليماني

طهران-سانا

أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية مذكرة ثانية إلى الولايات المتحدة بشأن التحكيم في قضية اغتيال قائد فيلق “القدس” السابق في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

وقال مدير مركز الشؤون القانونية والدولية التابع للرئاسة الإيرانية توكل حبيب زاده في حديث لوكالة إيسنا الإيرانية: إنه “تم توجيه هذه المذكرة بعد عدم تلقي رد من أمريكا على المذكرة الأولى لطلب التحكيم بين الطرفين”.

وأضاف زاده: إنه “وفقاً لاتفاقية عام 1973، أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين إذا لم يتم الرد من قبل الأمريكيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية فيتم تنفيذ المرحلة الثالثة أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية”، موضحاً أنه تم إرسال المذكرة الثانية من وزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة قبل نحو شهر ونصف الشهر لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمامهم فرصة حتى نهاية نيسان 2024 للرد على هذه المذكرة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وراء عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020، حيث استشهد مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من رفاقهما.

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