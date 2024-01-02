استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

القدس المحتلة-سانا

استشهد 4 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الصوت والغاز، وحاصرت أربعة شبان في أحد المنازل ثم اقتحمته، وأطلقت عليهم الرصاص ما أدى لاستشهادهم، كما قامت باحتجاز جثامينهم.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل والمحال التجارية في البلدة، وخربت محتوياتها.

وأعلنت القوى الوطنية الفلسطينية اليوم الإضراب الشامل في البلدة حداداً على أرواح الشهداء، ورفضاً لجرائم الاحتلال الصهيوني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency