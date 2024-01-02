المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خسائر في الأرواح والعتاد

القدس المحتلة-سانا

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المنكوب مكبدة إياها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال الناطق باسم كتائب القسام في المقاومة: تمكن مجاهدونا خلال الأربعة أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي وقتل 16 جندياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وأضاف الناطق: استهدفنا قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معها من مسافة صفر موقعين عدداً من جنوده بين قتيل وجريح، كما فخخنا منزلين ونفقين في جنود العدو وفجرنا ألغاماً في آلياته، ونفذنا عمليتي قنص واستهدفنا مروحية له.

ولفت الناطق إلى أن مقاتلي المقاومة تمكنوا من إسقاط طائرتي استطلاع للعدو واستولوا على طائرة مسيرة أخرى، في حين استهدفوا تحشداته العسكرية بقذائف هاون وصواريخ بالتزامن مع استهداف “تل أبيب” بوابل من الصواريخ رداً على مجازره المتواصلة بحق أهالي غزة.

وكان جيش الاحتلال اعترف أمس بمقتل ضابط وجندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc