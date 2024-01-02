استشهاد فلسطيني في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء التعذيب الممنهج والتنكيل بحق الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن أسيرا معتقلا استشهد متأثراً بالتعذيب الجسدي والضرب المبرح الذي تعرض له من قبل قوات الاحتلال في معتقل “مجدو” منذ اعتقاله بعد السابع من شهر تشرين أول الفائت دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن هويته.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال يصعد من ممارساته القمعية وعمليات القتل والاغتيالات الممنهجة بحق الأسرى في معتقلاته منذ بدء عدوانه على قطاع غزة المنكوب في السابع من شهر تشرين أول الماضي.

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