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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

2024-01-01

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم موقعين للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة محققة إصابات مباشرة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية عن المقاومة قولها في بيانين منفصلين: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت ‌‌المقاومة اليوم تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

كما استهدفت المقاومة موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وأوقعت إصابات مباشرة.

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