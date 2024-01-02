كوسوفو تنضم إلى منطقة شنغن الأوروبية

برشتينا-سانا

أعلنت كوسوفو الانضمام إلى منطقة شنغن الأوروبية وتم إلغاء تأشيرات الدخول لتلك المنطقة ذات الحدود المفتوحة في أوروبا.

وذكرت رويترز أن المئات من مواطني كوسوفو سارعوا إلى مطار بريشتينا اليوم للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي مع الغاء تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن.

وكانت كوسوفو الدولة الوحيدة في غرب البلقان التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدت المتطلبات الصارمة التي فرضتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنزاعات الداخلية إلى تأخير العملية لسنوات عديدة، وفي عام 2018 قال الاتحاد الأوروبي: إنه تم استيفاء جميع المتطلبات لكن فرنسا وهولندا أوقفتا القرار خوفا من موجة جديدة من الهجرة.

وتسمح منطقة شنغن لأكثر من 400 مليون شخص بالسفر بحرية بين الدول الأعضاء دون المرور عبر ضوابط الحدود.

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