وزير النفط خلال تفقده عدداً من محطات الوقود: رفع مستوى الرقابة وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات المحطات الحكومية

دمشق-سانا

قام وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور بزيارة تفقدية لعدد من محطات الوقود الحكومية اليوم بهدف الاطلاع على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد وزير النفط أن الوزارة تراقب وتتابع عن كثب عملية التوزيع في محطات الوقود وترصد أحياناً بعض الحالات السلبية وتتعامل معها بحزم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حرصاً على تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

وأشار الوزير قدور أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي مخالفات، فضلاً عن رفع مستوى الرقابة وتعزيز الجودة والكفاءة في خدمات المحطات الحكومية.

كما التقى وزير النفط خلال جولته عدداً من المواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم ورد على أسئلتهم واستفساراتهم.

شارك في الجولة معاون وزير النفط المهندس أحمد الشماط ومدير عام شركة محروقات المهندس محمد ليلاً.

محمد كركوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc