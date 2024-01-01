أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرتين جديدتين للاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جلّهم أطفال ونساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل وارتكابه المجازر الوحشية لليوم الـ87 في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة مساء اليوم من خلال قصفه منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينياً وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال، كما استشهد 7 وأُصيب آخرون في قصف منزلين آخرين بنفس المنطقة.

وارتكب الاحتلال مجزرة ثانية عبر قصفه منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع أيضاً ما تسبب باستشهاد أكثر من 15 آخرين وإصابة العشرات، بينما استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منازل في بلدة الزوايدة، كما أُصيب آخرون خلال غارة أخرى شنها طيران الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات.

كما استشهد 6 وأصيب عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال منطقة بئر النعجة في شمال قطاع غزة، بينما شن طيران الاحتلال غارات جوية على جحر الديك والأحياء الجنوبية لمدينة غزة، وقصفت مدفعيته مناطق شمالي مدينة غزة ومخيمات الوسط.

وفي جنوب قطاع غزة استشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال عدة منازل وسط وغربي مدينة خان يونس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 21978 شهيداً، والجرحى إلى 56697.

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