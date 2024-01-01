ونوس: تخفيضات واسعة على نسب الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة على الدخل المقطوع وتشجيع على الربط الإلكتروني

دمشق-سانا

أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن قرار وزارة المالية 13287/ص.ه الصادر منذ أيام تضمن شريحة واسعة من التخفيضات على نسب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع للفعاليات والأنشطة التجارية وغيرها أي تخفيض للقيم الحقيقية لهذه الضرائب إلى جانب تقديم تخفيض أكبر للفعاليات الملتزمة بآلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة مع الهيئة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح ونوس أن قرار تخفيض الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل لفئة مكلفي الدخل المقطوع جاء بهدف الوصول إلى تكليف ضريبي أكثر عدالة في ظل ارتفاع التكلفة والنفقات التي تتطلبها ممارسة بعض المهن وبغية تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتحديد مبلغ الضريبة من رقم العمل الذي يتناسب مع النشاط الفعلي والحقيقي للمكلف بناء على ما جاء في مطالبات ممثلي بعض الفعاليات.

وحدد القرار المذكور نسب الربح الصافية التي تتناسب مع أرقام العمل التي سيتم اعتمادها لتكون أكثر واقعية مع الفعاليات الممارسة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل قانون ضريبة الدخل ولا سيما تخفيض المعدلات الضريبية وفقاً لونوس الذي بين أن القرار يشجع المكلفين من فئة الدخل المقطوع على الربط الإلكتروني للفواتير مع الإدارة الضريبية نظراً للتخفيضات الأكبر الممنوحة لهم بعد الربط.

ولفت ونوس إلى أنه إضافة إلى هذه التخفيضات على نسب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة فإن الحد الأدنى من الربح والمحدد بـ 3 ملايين ليرة سورية معفى من الضريبة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 30 ثم تكون الضريبة 10 بالمئة عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين 3 ملايين و10 ملايين (الـ7 ملايين ل.س) ثم 14 بالمئة عن الأرباح الصافية ما بين 10 ملايين إلى 30 مليوناً إلى آخر ما جاء في نص المرسوم التشريعي من شرائح أي أن المكلف الذي يحقق أرباح صافية خلال العام قدرها 10 ملايين ليرة سورية يستفيد من الحد الأدنى المعفى من الضريبة البالغ 3 ملايين ويبقى 7 ملايين ليرة خاضعة للضريبة بمعدل 10 بالمئة أي أن ضريبة الدخل المتوجبة عليه ستكون 700 ألف ليرة.

وجدد ونوس التأكيد على ما تضمنه القرار من تخفيض إضافي على نسب الأرباح الصافية بالنسبة للمكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني لفواتيرهم مع قاعدة بيانات الإدارة الضريبية، إضافة إلى التمييز بنسبة الربح الصافية بين الفعاليات التي تتم ممارستها ضمن ذات المهنة بهدف أن يكون التكليف أكثر عدالة، داعياً المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع إلى الالتزام بضوابط الربط الإلكتروني للاستفادة من ميزة التخفيض الإضافية.

وستقوم الإدارة الضريبية كل عام بمراجعة نسب الأرباح السنوية المخفضة مع ممثلي المهن من الاتحادات والنقابات والجمعيات بهدف أن يكون التكليف الضريبي أكثر عدالة حسبما أوضح ونوس، علماً أن صدور القرار بالتخفيضات الأخيرة جاء في إطار التعاون والتنسيق بين الإدارة الضريبية والمكلفين ومن خلال الاجتماعات مع هؤلاء الممثلين التي تم خلالها مناقشة تعديل وتخفيض نسب الأرباح الصافية المعتمدة بعد الأخذ بالاعتبار متطلبات تلك المهن من نفقات، والتي كان آخرها منذ بضعة أيام مع المكلفين بمهنة بيع الفروج المشوي والبروستد وبحضور ودعوة من رئيس اتحاد الحرفيين.

وعلى سبيل المثال بين ونوس أن مهنة بيع الأدوات الكهربائية كانت نسبة الربح الصافي لهذه المهنة الخاضعة للضريبة ما بين 13 بالمئة و18 بالمئة وأصبحت 7 بالمئة وكذلك مهنة بيع الفروج المشوي والبروستد حيث كانت نسبة الربح الصافي لهذه المهنة ما بين 15 و20 بالمئة وأصبحت نسبة الربح الصافي 8 بالمئة مع ميزة تخفيض إضافية للفعاليات من هذه المهنة الملتزمة بالربط الإلكتروني محددة بـ 6 من رقم العمل “المبيعات”.

وأشار ونوس إلى أن بإمكان الراغبين الاطلاع بشكل أوسع على نسب الأرباح الصافية الجديدة الخاضعة للضريبة على الدخل المقطوع الواردة في نص قرار وزارة المالية رقم 13287/ص.ه زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة الضرائب والرسوم.

وسيم العدوي