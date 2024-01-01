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المقاومة الفلسطينية تفجر حقل ألغام بقوة للعدو الصهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة وتقضي على 15 من عناصرها، وتستهدف دبابة وجرافة للاحتلال بقذائف “التاندوم” والـ “RPG” في حيي التفاح والدرج شرق غزة

2024-01-01

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