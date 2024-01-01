حكاية الأرض… فعالية فنية شبابية

دمشق-سانا

لأن الفن وسيلة للتعبير عن قضايا الشباب وآمالهم أطلقت مبادرة “إكسبو فن” بدعم من مؤسسة سند الشباب التنموية معرض “حكاية الأرض”، تحت شعار “من الماضي إلى الحاضر وحتى المستقبل”.

الفعالية التي أُقيمت مؤخراً في مركز مؤسسة سند بالعفيف بدمشق، عكست تضامن الفنانين المشاركين مع القضايا العربية وإيمانهم بصنع مستقبل مشرق من خلال الفن، ووثقت عبر الرسومات والأعمال الفنية تاريخ الأرض العربية والتحديات التي مرت وتمر بها، وذلك من خلال أعمال وأنشطة فنية متميزة لـ 24 فناناً وفنانة من فئة الشباب.

وفي رحلة فنية عبر العصور وثقت الرسومات جمال التاريخ بألوان وأفكار متعددة أبرزها لوحات (فلسطين في العين والقلب ، ذكريات الأرض ، أرض الحق ، عصفور الشمس ، الزي الفلسطيني).

وصورت لوحات أخرى من المعرض الذي موله صندوق الأمم المتحدة للسكان “سورية” الواقع الراهن بعين تأمل بتحسينه وتطويره، وذلك عبر لوحات منها (التمسك بالأرض ، أصوات لن تموت ، أمل قادم ، آلام غزة ، العصافير تموت في الجليل).

ولإيمانهم بأن الشمس ستشرق مجدداً في المستقبل نسجت لوحات عدة الأحلام والآمال عن (فلسطين مرآة كل عربي ، على هذه الأرض ما يستحق الحياة ، لوحة النصر).

معرض “حكاية الأرض” أتاح كذلك فرصة مشاهدة ذراع روبوتية ترسم مستقبلاً مشرقاً للشابة سارة كسراوي ، كما استمتع الزائرون بمشاهدة الفنانة التشكيلية البصرية لينا الكاتب أثناء إنشاء عملها الفني مباشرة بهدف نقل التجربة الحسيّة والخبرة والتفاعل معها.

وبيّن ناصر القاضي مسؤول مشاريع في مؤسسة سند لـ سانا الشبابية أن الأعمال الفنية المشاركة على مدى أربعة أيام استطاعت أن تشكل ممراً زمنياً ينقل الزوار في رحلة عبر العصور في أرض الزيتون والليمون، رحلة تناغمت وتنوعت ما بين حضارة الماضي وعراقتها، وتكنولوجيا المستقبل والتطور المتسارع، لتعكس بذلك رؤية يتّنقل فيها الزائر ليكون هو بذاته مشاركاً في الأعمال المعروضة، وينسجم معها كأنه هو من صنعها، يبحر فيها محاولاً استكشاف الرسائل الخفية منها.

يشار إلى أن مؤسسة سند تسعى في مختلف القطاعات التي تعمل عليها لاستثمار التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في إيصال رسالتها ودعمها للشباب وتمكينه، ومساندتها للقضايا العربية كجزء لا يتجزأ من هوية الشباب العربي عموماً والسوري خصوصاً.

دارين عرفة

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