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المقاومة الفلسطينية تستهدف 5 آليات للعدو الصهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة

2024-01-01

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المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة راجلة للعدو الصهيوني في منطقة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة وتفجر فوهة نفق مفخخة بقوة أخرى وتوقع أفرادها بين قتيل ومصاب

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