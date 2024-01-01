الدفاع الروسية: استهداف مطارات أوكرانية بأسلحة جوية عالية الدقة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة جوية عالية الدقة مرافق البنية التحتية للمطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لصواريخ “ستورم شادو” المجنحة بريطانية الصنع، فيما خسرت القوات الأوكرانية نحو 685 جندياً على مختلف محاور القتال.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الماضية: إنه على محور كوبيانسك تكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 40 قتيلاً، فيما خسرت 200 عسكري على محور كراسني ليمان.

وعلى محور دونيتسك قتل أكثر من 260 جندياً أوكرانياً، بينما قتل أكثر من 40 عسكرياً على محور زابوروجيه، وأكثر من 35 آخرين على محور خيرسون.

وتزامناً مع ذلك تم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على محور جنوب دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر هذه المجموعة هناك نحو 110 جنود بين قتيل وجريح.

واستهدفت القوات الروسية مؤسسة لإنتاج المسيرات الأوكرانية قرب مدينة تشوغويف بمقاطعة خاركوف، كما نجحت بإصابة 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك ومقاطعة نيكولاييف، إضافة إلى تدمير 94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار، مع إلحاق إصابات في قوات ومعدات عسكرية ضمن 128 منطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة “سو27” أوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما تم اعتراض 16 صاروخاً من نظام “هيمارس” و6 صواريخ من نظام “أوراغان” وتدمير 46 مسيرة أوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc