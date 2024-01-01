المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب الحسكة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بالطيران المسير.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مقاتلونا قاعدة الشدادي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”، مؤكدة استمرارها في استهداف مواقع قوات الاحتلال ومعاقله.

واستهدفت المقاومة العراقية أمس القوات الأمريكية في قاعدة قرب مطار أربيل شمال العراق.

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