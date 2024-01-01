بوتين: أوكرانيا ليست عدواً لنا بل أولئك الذين يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا ليست عدواً لروسيا، بل العدو الحقيقي هم أولئك الذين يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بها.

وقال بوتين خلال زيارته للعسكريين في أحد المستشفيات اليوم: “منذ زمن بعيد يحاول الغرب محاسبتنا، لكننا سنحاسبه بصورة أسرع”، موضحاً أن “الغرب لا يساعد العدو فحسب، بل هو في حد ذاته عدو لروسيا الاتحادية”.

وأشار بوتين إلى أن نخب الغرب لا تخفي رغبتها في تفتيت روسيا، مبيناً أن الغرب ظل يرعى نظام كييف منذ فترة طويلة من أجل خلق النزاع الحالي وحل مشكلته بأيدي الأوكرانيين.

وحول الوضع في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة قال بوتين: “يتغير الوضع في ساحة المعركة أثناء العملية، ويتم تدمير العدو بصورة تدريجية”، لافتاً إلى أن “قوات كييف تطلق من 5 إلى 6 آلاف قذيفة عيار 155 مم يومياً، بينما تنتج الولايات المتحدة 14 ألفاً فقط شهرياً، وهنا يصيبها الإرهاق بسرعة كبيرة”.

وشدد بوتين على أن روسيا تريد أيضاً إنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن بعد تحقيق أهدافها وشروطها.

وتعليقاً على الهجوم الذي شنه نظام كييف على مقاطعة بيلغورود الروسية، قال بوتين: إن “ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين”، مضيفاً: “يمكننا الرد على هذا الهجوم لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط”.

وكان نظام كييف نفذ هجوماً إرهابياً على مدينة بيلغورود أول أمس بصاروخين من طراز “فيلخا” مزودين بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ من راجمات فامبير التشيكية، أسفر عن وقوع 22 ضحية بين المدنيين.

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