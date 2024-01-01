الأونروا: أكثر من 300 شهيد قضوا داخل مرافق الوكالة منذ بدء العدوان على غزة

نيويورك-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أنه بينما يحتفل العالم بالسنة الجديدة تزدحم شوارع قطاع غزة بآلاف النائمين في العراء، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا “جولييت توما” عبر حسابها في منصة “إكس”: إن “أكثر من 300 شخص قضوا خلال القصف الإسرائيلي المباشر وغير المباشر على 180 مرفقاً من منشآت الوكالة في القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي”، موضحة أن “عدد من نزحوا إلى مرافق الوكالة بسبب الغارات الإسرائيلية ويعيشون الآن في منشآتها في القطاع بلغ 1.4مليون فلسطيني”.

وأشارت توما إلى أن “العدد الكبير الذي يفوق استيعاب مرافق الأونروا دفع بالناس للنوم في العراء”.

وارتقى بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ الـ 7 من تشرين الأول الماضي نحو 22 ألف شهيد، فضلاً عن عشرات آلاف الجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل في البنى التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية والمجاعة والأوبئة في القطاع وفقاً للمنظمات الأممية.

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