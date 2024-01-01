وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك واضح للقوانين الدولية
2024-01-01
مكتبة الأسد الوطنية تستعيد مخطوطاً نادراً بعد إعارته لأربع سنوات لسلطنة عمان
2023-12-29
باحث روسي: الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري
2023-12-28
سورية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية
2023-12-28
فيلما “دم النخل” و”دمشق حلب” حاضران في فعالية ثقافية بطوكيو
2023-12-26
ترحيب وتنويه صيني بمبادرة شاب سوري ساعد المتضررين من زلزال غانسو
2023-12-25
المطران كريكور كوسا: نصلي من أجل سورية وغزة ولوقف الحروب في العالم
2023-12-25
محليات
وفاة شخصين وإصابة 12 جراء إطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة
2024-01-01
قداس إلهي بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية بدمشق
2024-01-01
الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها
2024-01-01
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مشروعي السكن البديل في باسيليا سيتي وعدرا العمالية
2023-12-31
وزارة الداخلية تدعو إلى الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية بمناسبة رأس السنة
2023-12-31
غداً… الجو غائم جزئياً بشكل عام ومائل للبرودة ليلاً
2023-12-31
بتكلفة تجاوزت المليار… تزويد المحطة الثانية من مشروع جر مياه القمصية بطرطوس بخط معفى من التقنين
2023-12-31
رياضة
فولهام يهزم آرسنال في الدوري الإنكليزي
2023-12-31
توتنهام يفوز على بورنموث في الدوري الإنكليزي
2023-12-31
مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنكليزي
2023-12-30
الجلاء والجيش يفوزان على الحرية والكرامة في الجولة التاسعة من دوري كرة السلة للرجال
2023-12-30
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يخسر أمام لبنان ودياً
2023-12-30
إعلان التشكيلة النهائية لمنتخب سورية لكرة القدم المشاركة في كأس آسيا في قطر
2023-12-30
نابولي يتعادل مع مونزا في الدوري الإيطالي
2023-12-29
اقتصاد
وزير النفط يتفقد عمل ورشة صيانة أسطوانات الغاز ومستودعات تشرين البترولية بحمص
2023-12-31
وزارة الزراعة خلال 2023.. توسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتسهيلات كبيرة لتنمية قطاع الثروة الحيوانية
2023-12-30
بيريشيفسكي: طلب المستهلكين سيؤخذ بالاعتبار عند مواصلة ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا
2023-12-30
نحو 250 مليار ليرة أرباح المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال العام 2023
2023-12-29
وزارة النفط في 2023 .. إدخال آبار غازية بالإنتاج وفتح مناجم فوسفات جديدة وإبرام مذكرات تفاهم
2023-12-29
ازدياد عدد الزوار والدورات التدريبية أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال عام 2023
2023-12-29
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وفاة شخصين وإصابة 12 جراء إطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة
كنعاني: اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية انتهاك واضح للقوانين الدولية
قداس إلهي بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية في الكاتدرائية المريمية بدمشق
الجو بين الصحو والغائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها
وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مشروعي السكن البديل في باسيليا سيتي وعدرا العمالية
وزارة الداخلية تدعو إلى الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية بمناسبة رأس السنة
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وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة
وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
2024-01-01
2024-01-01
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