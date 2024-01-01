SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

2024-01-01

انظر ايضاً

وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved