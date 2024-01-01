بوتين: الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس ستعمل على تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة بداية الرئاسة الروسية لمجموعة “بريكس” أن روسيا تتطلع إلى عمل مثمر مع جميع الدول الأعضاء في المجموعة.

ونقلت نوفوستي عن بوتين قوله: “الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس ستعمل بهذه الروح وسيكون شعارها تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، موضحاً أنه في إطار الرئاسة من المخطط عقد أكثر من 200 حدث من مختلف المستويات والاتجاهات في العديد من مدن روسيا، “ونحن ندعو ممثلي جميع البلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا للمشاركة فيها”.

وأشار بوتين إلى مواصلة تعزيز التفاعل في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والبيئة، وكذلك الثقافة والرياضة والتبادلات الشبابية ومن خلال المجتمع المدني، لافتاً إلى أن انضمام أعضاء جدد للمنظمة كمصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا يوضح بشكل مقنع السلطة المتنامية للمجموعة ودورها في الشؤون العالمية.

وشدد بوتين على أن المبادئ التوجيهية للمجموعة قائمة على المساواة في السيادة، واحترام اختيار طريق التنمية الخاص، والمراعاة المتبادلة للمصالح والانفتاح والتوافق والرغبة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ونموذج عادل للنظام المالي والتجاري العالمي، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مبيناً أننا “سنأخذ في الاعتبار رغبة العديد من الدول في الانضمام لمجموعة بريكس بشكل أو بآخر”.

ولفت بوتين إلى أن الرئاسة الروسية “ستركز بشكل خاص على زيادة تنسيق السياسة الخارجية للدول المشاركة والبحث المشترك عن استجابات فعالة للتحديات والتهديدات التي يتعرض لها الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي”.

وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إليها ونتيجة للقمة التي عقدت في جوهانسبرغ في آب الماضي ارتفع عدد المشاركين في المجموعة اعتباراً من الأول من كانون الثاني الحالي إلى عشر دول، حيث انضمت إليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران ومصر وإثيوبيا.

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