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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية : شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبه

2024-01-01

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وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

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