وفاة شخصين وإصابة 12 جراء إطلاق الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة

المحافظات-سانا

توفي شاب وشابة، وأصيب 12 شخصاً آخرين بجروح في عدد من المحافظات جراء إطلاق النار العشوائي والمفرقعات النارية في ليلة رأس السنة الميلادية.

ففي حمص، أشار مدير الصحة الدكتور مسلم الأتاسي في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه وصل لمشفى الباسل بكرم اللوز شاب في العشرين من العمر متوفي نتيجة طلق ناري بالرأس، وشابة بعمر 23 عاماً متوفاة بطلق ناري في الصدر جراء الرصاص العشوائي احتفالاً برأس السنة.

وأوضح الأتاسي أنه تم إسعاف طفل بعمر 3 سنوات إلى مشفى الأهلي مصاب بطلق ناري بالصدر، كما تم إسعاف شاب بعمر 18 عاماً إلى مشفى الرازي نتيجة انفجار المفرقعات النارية وتسببها بأذية في اليد، لافتاً إلى أنه تم تقديم العلاج المناسب للمصابين وحالتهم مستقرة حالياً.

وفي حلب، أسعفت إلى مشفى الرازي شابة مصابة بطلق ناري في الكتف نتيجة إطلاق الرصاص العشوائي احتفالاً برأس السنة، حيث بين مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه في تصريح لمراسل سانا أنه تم تقديم العلاج اللازم للمصابة ووضعها تحت المراقبة، داعياً لتنظيم حملات إعلامية للتوعية بمخاطر إطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات الاجتماعية.

وفي اللاذقية، أوضح مصدر في قيادة الشرطة لمراسل سانا أنه أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان بجروح خفيفة ومتوسطة جراء الرصاص العشوائي والمفرقعات النارية خلال احتفالات رأس السنة.

وفي السويداء، وصل إلى المشفى الوطني على إثر الاحتفالات ثلاثة أشخاص مصابين جراء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات حسب الدكتور طارق الجمال مدير صحة السويداء، حيث لفت إلى أن الإصابة الأولى أدت لبتر خنصر اليد اليسرى والثانية إلى بتر سبابة اليد اليسرى، بينما اقتصرت الثالثة على جروح باليد، مبيناً أنه لم يسجل أي حالة إصابة بطلق ناري.

وفي طرطوس، أشار مدير الصحة الدكتور أحمد عمار إلى أن إطلاق الرصاص العشوائي أسفر عن إصابة واحدة تم نقلها إلى مشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس لتلقي العلاج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc