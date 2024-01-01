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بعد زلزال اليابان.. روسيا تصدر إنذاراً من تسونامي في ساخالين وفلاديفوستوك

2024-01-01

موسكو-سانا

أصدرت السلطات في جزيرة ساخالين ومدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي إنذاراً من تسونامي محتمل، بعد أن ضرب زلزال قوي ساحل اليابان صباح اليوم.

وحسب موقع (RT) حذرت هيئة الطوارئ في ساخالين من أن يطال تسونامي أجزاء من الساحل الغربي للجزيرة، وتم تفعيل نظام الإنذار في عدد من مناطق ساخالين، وجرى إجلاء السكان إلى أماكن آمنة.

وحثت السلطات جميع الموجودين في سواحل مضيق التتار على الاحتماء في ارتفاعات لا تقل عن 30 إلى 40 متراً.

وفي فلاديفوستوك أكدت إدارة المدينة أن على الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى عرض البحر العودة فوراً إلى الشاطئ، موضحة أنه من المتوقع أن تأتي الموجة من جهة خليج أوسوريسك.

وفي وقت سابق، أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث تسونامي على امتداد نحو 300 كم من سواحلها نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

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