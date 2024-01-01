مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء قصف أوكراني على دونيتسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 13 آخرين جراء قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بوشيلين في تدوينة عبر قناته على تلغرام اليوم: “إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك بـ15 صاروخاً مع بداية العام الجديد”.

وتعليقاً على هذا القصف، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “في ليلة رأس السنة الجديدة، قصف نظام كييف مدينة دونيتسك بالقذائف الصاروخية، وتم تركيز النيران مجدداً نحو أهداف مدنية، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى”.

وأضافت زاخاروفا: “إن الوحش الإرهابي فقط يمكنه قصف هذه المدينة ليلة رأس السنة”.

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