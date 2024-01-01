القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدء دخول لقاحات الأطفال الروتينية إلى قطاع غزة المنكوب .

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اللقاحات بدأت بالدخول إلى القطاع ضمن المعايير العالمية المتبعة وبإشراف اليونسيف، مشيرة إلى أنها تضم لقاحات شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف وغيرها وأنها تكفي لفترة تتراوح بين 8 إلى 14 شهراً.

وثمنت الكيلة جهود وزارة الصحة المصرية واليونسيف و الأونروا وجميع الطواقم، التي عملت على إدخال هذه اللقاحات إلى القطاع لتحصين الأطفال من الأمراض في ظل الوضع الوبائي الحرج الذي تسبب به عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 87 يوماً.

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