بوتين: روسيا لن تتراجع أبداً ولا توجد قوة يمكنها أن توقف تطورها

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لن تتراجع أبداً، وأنه لا توجد قوة يمكنها أن توقف تطور البلاد، مشيراً إلى أن الروس هم من يقرر ويصنع مستقبل بلادهم.

ووفق موقع (RT) لفت بوتين في كلمته إلى الروس بمناسبة العام الجديد إلى أنه في عام 2023 دافعت روسيا بقوة عن مصالحها الوطنية وحريتها وأمنها، مشيراً إلى أن الأمر الرئيسي الذي وحد ويوحد الروس هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية التي تمر بها روسيا.

وقال بوتين: “نحن ندرك بشكل تام وواضح أن الكثير يرتبط بمدى اعتمادنا على أنفسنا في هذه الفترة وعلى تفكيرنا بما هو أفضل، وعلى رغبتنا في دعم بعضنا البعض بالقول والفعل”، مضيفاً: “إن العمل من أجل الصالح العام أدى إلى توحيد المجتمع، ونحن متحدون في أفكارنا وفي العمل وفي القتال ونظهر أهم سمات الشعب الروسي وهي التضامن والرحمة والصمود”.

كما خاطب بوتين العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال: “نحن فخورون بكم ومعجبون بشجاعتكم، ولا شك في أنكم تشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس”.

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